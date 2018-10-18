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Досмотр багажа у пассажиров перед вылетом в здании аэровокзала

Контрабанда не удалась: пассажир из Стамбула пытался провезти патроны

© Sputnik / Максим Богодвид
Происшествия
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Сотрудник таможни изъял 35 штук патронов для травматического оружия.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Обнаружены патроны в личном багаже пассажиров, прибывших из Турции и России, сообщает пресс-служба таможенного комитета Узбекистана.

Пассажир самолета гражданин А.Ф., следующего по маршруту авиарейса "Стамбул-Ташкент" при таможенном контроле пытался пройти через "зеленый коридор", но вызвал подозрение у таможенников.

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Сотрудник таможни обнаружили у него 35 штук патронов для травматического оружия.

Кроме того, пассажир прибывший рейсом "Москва-Ташкент" пытался незаконно провести в багаже один патрон 12-миллиметрового калибра.

В настоящее время эти патроны изъяты в качестве вещественных доказательств.  По данным фактам ведется таможенное расследование.




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