Контрабанда не удалась: пассажир из Стамбула пытался провезти патроны

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Обнаружены патроны в личном багаже пассажиров, прибывших из Турции и России, сообщает пресс-служба таможенного комитета Узбекистана.

Пассажир самолета гражданин А.Ф., следующего по маршруту авиарейса "Стамбул-Ташкент" при таможенном контроле пытался пройти через "зеленый коридор", но вызвал подозрение у таможенников.

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Сотрудник таможни обнаружили у него 35 штук патронов для травматического оружия.

Кроме того, пассажир прибывший рейсом "Москва-Ташкент" пытался незаконно провести в багаже один патрон 12-миллиметрового калибра.

В настоящее время эти патроны изъяты в качестве вещественных доказательств. По данным фактам ведется таможенное расследование.