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Теракт в политехническом колледже в Керчи

Крыму выделят 60 миллионов рублей на помощь пострадавшим в Керчи

© Sputnik / Мария Крицкая
Происшествия
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Тема:
Атака на политехнический колледж в Керчи (8)
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Семьи с ранеными получат по 500 тысяч, родные погибших – по миллиону, республика также берет на себя все расходы по организации похорон.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Крым получит 60 миллионов рублей из бюджета Российской Федерации для помощи семьям погибших и пострадавшим в колледже Керчи, сообщает РИА Новости.

Как заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов, семьи погибших смогут получить по миллиону, пострадавшие – по 500 тысяч. Также республика берет на себя все расходы по организации похорон.

Нападение на керченский колледж
© Sputnik / Мария Крицкая
Число жертв трагедии в колледже в Керчи увеличилось до 21

В среду днем стало известно о взрыве и стрельбе в Керченском политехническом колледже. Позже правоохранительные органы установили личность виновного – им оказался студент четвертого курса того же учебного заведения, он сразу покончил собой, ему назначена посмертная психиатрическая экспертиза.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. В результате происшествия, по последним данным, погиб 21 человек, пострадали более 50, в больницах остаются 43 из них.

Тема:
Атака на политехнический колледж в Керчи (8)
Теги:
помощь, теракт, Крым



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