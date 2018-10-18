В Казахстане узбекистанка погибла из-за отравления угарным газом

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. В Шымкенте 47-летняя узбекистанка погибла из-за отравления угарным газом. Об этом пишет КазТАГ со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.

Как установили эксперты, гражданка Узбекистана и еще трое человек спали на кухне, где соединительная труба газового котла на выходе из помещения была отсоединена от дымохода. В дымоходе не было тяги. Из-за этого ядовитый газ скопился на кухне и стал причиной отравления.

Женщина умерла до приезда скорой помощи, остальные пострадавшие были доставлены в больницу.