ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. ГУВД Ташкента установило личности участников драки между водителями.

Недавно в социальных сетях были опубликованы кадры стычки между водителями в Ташкенте, где двое мужчин избивают третьего. Ссора возникла из-за того, что потерпевший, по мнению двух его оппонентов, припарковал свой автомобиль слишком близко к их машине.

В результате 24-летнему Дониёру А. и 33-летнему Анваржону Р. было предъявлено обвинение в умышленном пренебрежении правилами поведения в обществе. Возбуждено уголовное дело по статье 277 ("Хулиганство"). Парень, которому наносились удары, получил телесные повреждения средней тяжести.