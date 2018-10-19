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Футболист Александр Кокорин, обвиняемый в хулиганстве

Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве

© Sputnik / Илья Питалев
Происшествия
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Обвинения футболистам предъявлены в связи с избиением ими в центре Москвы чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Братьям Александру и Кириллу Кокориным и Павлу Мамаеву, а также еще одному соучастнику предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве.

Об этом сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.

"В рамках расследования резонансного уголовного дела о побоях и хулиганстве следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по городу Москве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ "Побои" и статьей 213 УК РФ "Хулиганство", братьям Кокориным, Павлу Мамаеву и их четвертому соучастнику", - приводятся слова Титова на сайте ГУ МВД.

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© Фото: Sputnik / Виктор Толочко
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Две потасовки с участием футболистов произошли на прошлой неделе. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Александр Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Четвертым задержанным после драки с участием футболистов оказался Александр Протасовицкий, играющий в любительской лиге.

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Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУ МВД и были помещены в изолятор.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". Санкция только статьи "Хулиганство" предполагает до семи лет заключения.

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