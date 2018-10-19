15:24 19 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9490.14
  • USD8208.04
Поиск
Преступник за решеткой

Мосгорсуд отказался освобождать Мамаева из-под стражи

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
Получить короткую ссылку
25 0 0

Судья отклонила апелляционную жалобу адвоката Игоря Бушманова, который просил избрать обвиняемому меру пресечения в виде запрета на определенные действия.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвоката футболиста Павла Мамаева, которого обвиняют в побоях и хулиганстве, сообщает Р-Спорт.

Судья не приняла во внимание просьбу Игоря Бушманова избрать Мамаеву меру пресечения в виде запрета на определенные действия и разрешить тренироваться в составе "Краснодара".

Футболист Александр Кокорин, обвиняемый в хулиганстве
© Sputnik / Илья Питалев
Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве

По его словам, арест негативно отражается на работе Мамаева и членах его семьи, перерыв в тренировочном процессе может плохо повлиять на его трудовую деятельность. Это может привести к регрессу, считает он.

На прошлой неделе полузащитник ФК "Краснодар" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин ввязались сразу в несколько драк. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. Пострадавшие написали заявления в полицию, спортсменов вместе с младшим братом Кокорина Кириллом задержали после требования явиться в отделение. Им предъявили обвинения в хулиганстве и побоях.

Теги:
арест, Мосгорсуд, Футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фермеры уничтожают яблони в знак протеста
    "Яблочный" протест

    Недовольный рыночными ценами азербайджанский фермер уничтожил деревья на десяти гектарах земли, за которыми ухаживал целых 20 лет.

  • Из глубины веков

    Под Новогрудком археологи обнаружили каменные кресты XIII века. Какое место в истории Беларуси занимают найденные артефакты?

  • Международный турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов
    Футбол с характером

    Как люди с ограниченными возможностями показывают безграничную силу духа, и что гости турнира "Кубок Победы" думают об Абхазии, читайте в материале Sputnik.

  • Внеочередное заседание Национального Собрания Армении (19 июня 2018). Еревaн
    Время выбора

    Стало известно, когда должно состояться заседание парламента Армении по вопросу избрания нового премьер-министра страны.

  • Посевная конопля
    Конопляный сад

    Неожиданный резонанс получила история латвийской пенсионерки, которую местная полиция заподозрила в выращивании марихуаны.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте на заседании Еврокомииссии
    Виртуальная реальность

    Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ЕС должен немедленно ответить на российские "кибератаки".

  • Игорь Додон
    Неверный вектор

    Президент Молдовы Игорь Додон объяснил, почему депутатам не хватило голосов включить в Конституцию страны пункт о евроинтеграции.

  • Эстонская ИД-карта.
    Спорный статус

    Как эстонские парламентарии пытаются спасти идею электронного резидентства, продвигаемую республикой для привлечения зарубежных инвесторов.

  • Маэстро В.Гергиев провел акустический тест новой сцены Мариинки
    "Кавалер оперы"

    Осетинский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев удостоился российской оперной премии Casta Diva.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В Москве в преддверии визита Владимира Путина в Узбекистан торжественно открыт памятник Исламу Каримову недалеко от узбекского посольства.
Регистан в центре Москвы: как прошло открытие памятника Исламу Каримову
Визит Путина в Узбекистан
Владимира Путина торжественно встретили в Ташкенте – уникальные видеокадры
Сотрудничество Узбекистана и России
Стратегическая дружба Узбекистана и России

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054