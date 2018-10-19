Мосгорсуд отказался освобождать Мамаева из-под стражи

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвоката футболиста Павла Мамаева, которого обвиняют в побоях и хулиганстве, сообщает Р-Спорт.

Судья не приняла во внимание просьбу Игоря Бушманова избрать Мамаеву меру пресечения в виде запрета на определенные действия и разрешить тренироваться в составе "Краснодара".

© Sputnik / Илья Питалев Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве

По его словам, арест негативно отражается на работе Мамаева и членах его семьи, перерыв в тренировочном процессе может плохо повлиять на его трудовую деятельность. Это может привести к регрессу, считает он.

На прошлой неделе полузащитник ФК "Краснодар" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин ввязались сразу в несколько драк. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. Пострадавшие написали заявления в полицию, спортсменов вместе с младшим братом Кокорина Кириллом задержали после требования явиться в отделение. Им предъявили обвинения в хулиганстве и побоях.