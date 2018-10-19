Не доставайся никому: женатый узбек пытался помешать девушке выйти замуж

В УКД ОВД Сергелийского района 16 октября поступило заявление от 25-летней потерпевшей, в котором она просила принять меры.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. В Ташкенте женатый мужчина пытался помешать девушке выйти замуж, сообщает пресс-служба ГУВД.

"Заявительница сообщила, что познакомилась с З. Б. и некоторое время общалась с ним. Однако когда узнала, что тот женат, отказалась от общения. Мужчина же настаивал на продолжении знакомства и, более того, узнав, что девушка собирается выйти замуж за другого, всячески этому препятствует", - говорится в сводке.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 136 "Принуждение женщины к вступлению в брак или воспрепятствование к вступлению в брак".

Согласно Уголовному кодексу Узбекистана, такие преступления наказываются штрафом до 25 минимальных заработных плат либо исправительными работами до трех лет, или арестом до 6 месяцев.