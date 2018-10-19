В Ташкенте уборщицы украли вещи и косметику на две тысячи долларов

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. В Ташкенте две уборщицы обчистили квартиру на 1890 долларов, сообщает пресс-служба ГУВД.

"В органы внутренних дел с заявлением обратилась жительница Учтепинского района Насиба Ш. Как следовало из заявления, 15 октября она пригласила двух женщин для уборки квартиры. Работали они с 8:30 часов 15 октября до 14:30 16 октября. После их ухода хозяйка обнаружила, что пропали вещи и косметика на общую сумму 1890 долларов США и 100 тысяч сумов", - уточняется в сводке происшествий.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 169 "Кража", подозреваемых – 33-летнюю Дилнозу К. и 24-летнюю Насибу Ш. - задержали.

Согласное Уголовному кодексу Республики Узбекистан, хищение чужого имущества карается штрафом до 50 минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до двух лет. При этом, если ущерб нанесен в значительном размере, штраф возрастает до 300 МРЗП.