В Ташкенте ощущалось слабое землетрясение

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В столице Узбекистана ощущалось легкое землетрясение, сообщает корреспондент Sputnik.
В доме на пятом этаже подземные толчки ощущались примерно на четыре балла.
В сейсмологической станции Ташкента уточнили, что были зафиксированы колебания на уровне около двух баллов по шкале Рихетра, эпицентр находился на территории Таджикистана.
Последнее землетрясение в Узбекистане было зафиксировано 29 сентября. Тогда в ряде регионов страны также наблюдались колебания магнитудой 2-3 балла.