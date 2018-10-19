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Показатели сейсмографа во время землетрясения

В Ташкенте ощущалось слабое землетрясение

© МЧС Узбекисана
Происшествия
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Корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили на сейсмостанции Ташкента, что сила подземных колебаний составляла примерно два балла по шкале Рихтера.

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В столице Узбекистана ощущалось легкое землетрясение, сообщает корреспондент Sputnik.

В доме на пятом этаже подземные толчки ощущались примерно на четыре балла.

В сейсмологической станции Ташкента уточнили, что были зафиксированы колебания на уровне около двух баллов по шкале Рихетра, эпицентр находился на территории Таджикистана.

Последнее землетрясение в Узбекистане было зафиксировано 29 сентября. Тогда в ряде регионов страны также наблюдались колебания магнитудой 2-3 балла.

Теги:
землетрясение, Таджикистан, Узбекистан, Ташкент



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