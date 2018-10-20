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Преступник за решеткой

В Ташкенте за два часа задержали угонщика

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
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Сообщение об исчезновении автомобиля Lacetti поступило от водителя одной из организаций 17 октября.

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. В Ташкенте сотрудники ГУВД нашли угнанный автомобиль Lacetti и за два часа задержали угонщика, сообщает пресс-служба организации.

"Сообщение об угоне автомобиля поступило в дежурную часть ГУВД вчера, 17 октября в 19:05 часов. Заявитель, 33-летний Шомурад С., работающий водителем одного из обществ с ограниченной ответственностью, признался, что оставил служебную машину с ключом зажигания в замке возле стоянки супермаркета "Корзинка" по ул. Коратош около 16:00 часов", - говорится в сообщении.

В Ташкенте задержали угонщика
ГУВД Ташкента
В Ташкенте задержали угонщика

После звонка от мужчины правоохранители объявили план "Перехват", разослали по всем постам ориентировку, просмотрели записи видеокамер с места происшествия и задержали угонщика. Им оказался 18-летний житель Наманганской области. Одна из видеозаписей зафиксировала, как молодой человек открывает дверь машины, садится и уезжает.

Возбуждено уголовное дело по статье 267, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Теги:
уголовное дело, Угон, ГУВД Ташкента



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