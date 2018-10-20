В Кабуле в день выборов прогремели три взрыва

Около 30 человек пострадали, их доставили в хирургический центр итальянской неправительственной организации Emergency, один ребенок скончался.

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. В столице Узбекистана Кабуле 20 октября, в день парламентских выборов прогремели три взрыва, сообщает РИА Новости.

Все происшествия зафиксированы в непосредственной близости от избирательных участков, где в субботу проходит голосование за депутатов нижней палаты парламента страны (Волуси джирга).

© Sputnik / Валерий Мельников В Афганистане стартовали выборы в нижнюю палату парламента

В результате взрывов пострадали 30 человек, их доставили в хирургический центр итальянской неправительственной организации Emergency, один ребенок позже скончался.

Кроме того, независимая избирательная комиссия Афганистана перенесла на воскресенье выборы на многих избирательных участках, на которых по разным причинам не удалось провести голосование в субботу.

В 2018 году за депутатские мандаты в Волуси Джирге борются свыше 2,5 тысячи кандидатов, менее 10% из них представляют 26 политических партий, остальные зарегистрированы как независимые. Выборы должны пройти в 32 из 34 провинций Исламской Республики.