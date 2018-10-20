Скандал между супругами в Бухаре привел к поножовщине

Мужчина ударил жену, в результате ее госпитализировали, а виновника задержали, возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. В Бухаре скандал между мужем и женой привел к поножовщине, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

"8 октября в городе Бухара гражданин З.Н., проживающий по улице К.Муртазаев в ходе семейной ссоры ударил ножом в области правой подмышки, супругу О.М. В результате О.М. госпитализирована. З.Н. задержан", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется следствие.

Похожий случай, но с еще более тяжелыми последствиями произошел в конце сентября в Сурхандарье – мужчина зарезал жену из ревности. Это произошло на глазах многочисленных посетителей рынка.

Согласно Уголовному кодексу Узбекистана, умышленное тяжкое телесное повреждение наказывается лишением или ограничением свободы от трех до пяти лет. При этом за преступление, совершенное с особой жестокостью или из корыстных побуждений, могут назначить наказание в виде лишения свободы до 8 лет.