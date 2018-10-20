Организатор концертов присвоила гонорар певицы Мунисы Ризаевой

Ущерб составил около 50 миллионов сумов, исполнительница не получила оплату за концерты 25-27 июня, которые проводила в Андижане, Намангане и Фергане.

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. Аферистка-организатор концертов присвоила гонорары узбекской певицы Мунисы Ризаевой, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Речь идет об оплате концертов 25-27 июня, которые проходили в Андижане, Намангане и Фергане, от продажи 2400 билетов на выступления певицы. Ущерб составил около 50 миллионов сумов, деньги подозреваемая потратила на собственные нужды.

Правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело, ведется следствие.

Муниса Ризаева начала карьеру сольной певицы в 2011 году, ранее окончила Вестминстерский университет в Лондоне по специальности Business Management, владелица и управляющая отеля Retro Palace в Ташкенте, работала в кино – снималась в фильмах "Здравствуй, Наташа", "Вдова и вдовец", "Разлука", "Эй, эй, девчонка".