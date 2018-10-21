В Ташкенте девушка избила однокурсницу и опубликовала жестокие кадры в Сети

Ранее в интернете появились кадры, на которых девушка-подросток руками и ногами избивает свою однокурсницу.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Административный суд Шайхантахурского района назначил 17-летней Нигине Ш., которая избила свою однокурсницу, наказание в виде штрафа в размере, равном 3 МРЗП. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Приятель девушки, который снимал драку на камеру, получил выговор по месту учебы и в махалле, где проживает.

Ранее в интернете появились кадры, на которых девушка-подросток руками и ногами избивает свою однокурсницу. Позднее пользователь "Малохат Юлдашевой" заявила, что в узбекской столице образовались молодежные группировки, копирующие образ жизни "криминальных авторитетов". Однако правоохранители опровергли эту информацию.