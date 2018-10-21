Названо точное количество пострадавших при атаке на колледж в Керчи

В среду в Керченском политехническом колледже студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал неустановленное взрывное устройство. По последним данным, погиб 21 человек.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Общее число пострадавших в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже достигло 73 человек, из них на стационарном лечении находятся 47. Об этом со ссылкой на Центр медицины катастроф Крыма сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в больницах Крыма, Кубани и Москвы находятся 46 человек. Двоих студенток в тяжелом состоянии накануне авиацией доставили в Москву из Республиканской детской клинической больницы.

"Общее количество пострадавших составляет 73 человека, госпитализировано 47", — уточнил собеседник агентства.

В Симферополе лечение проходят 15 человек, все — средней степени тяжести.

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже студент 4-го курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал неустановленное взрывное устройство. По последним данным, погиб 21 человек. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Нападавший покончил с собой.