На авторынке в Ташкенте задержан мужчина, стрелявший из пистолета Макарова

Выяснилось, что стрелявший мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В результате инцидента никто из посетителей авторынка не пострадал.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали на авторынке Сергели мужчину с пневматическим пистолетом Макарова и ножом "кукри".

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

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"В воскресенье, 21 октября, примерно в 12:00 часов в ОВД Сергелийского района поступило сообщение, что по рынку ходит мужчина с пистолетом в руках. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГУВД Ташкента и Национальной гвардии задержали жителя Юнусабадского района 39-летнего Н. А.", - говорится в сообщении.

У мужчины были изъяты пневматический пистолет Макарова и нож "кукри".

Он рассказал, что приехал на авторынок для продажи автомобилей Daewoo Matiz и Chevrolet Epica, принадлежащих его родственнику.

По заверениям задержанного, умысла причинить вред другим людям у него не было, он стрелял исключительно в воздух.

"В ходе проверки личности задержанного было установлено, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере", - отмечают в ГУВД.

Сразу после того, как выяснилось данное обстоятельство, он был помещен в лечебное учреждение. В результате инцидента никто из посетителей авторынка не пострадал.