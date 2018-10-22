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Оказание первой помощи

В Ташкенте "Жигули" разлетелись на куски из-за взрыва на автозаправке

Sputnik / Стрингер
Происшествия
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Обломки автомобиля задели 13-летнего школьника.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. На газовой автозаправке в Учтепинском районе Ташкента прогремел взрыв газового баллона в автомобиле "ВАЗ-2106", сообщает UzNews.

Как сообщают очевидцы, кузов автомобиля разлетелся по всей заправочной станции и за ее пределами.

Обломки автомобиля задели ученика девятого класса школы №296 Учтепинского района Ташкента. Мальчик получил ссадины на ноге. Медицинская помощь была оказана ему на месте.

Владелец машины, житель Сурхандарьинской области, утверждает, что проходил технический осмотр в апреле этого года. Назначено служебное расследование по факту происшествия.

Теги:
Автомобили, Взрыв, Ташкент



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