В Ташкенте "Жигули" разлетелись на куски из-за взрыва на автозаправке

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. На газовой автозаправке в Учтепинском районе Ташкента прогремел взрыв газового баллона в автомобиле "ВАЗ-2106", сообщает UzNews.

Как сообщают очевидцы, кузов автомобиля разлетелся по всей заправочной станции и за ее пределами.

Обломки автомобиля задели ученика девятого класса школы №296 Учтепинского района Ташкента. Мальчик получил ссадины на ноге. Медицинская помощь была оказана ему на месте.

Владелец машины, житель Сурхандарьинской области, утверждает, что проходил технический осмотр в апреле этого года. Назначено служебное расследование по факту происшествия.