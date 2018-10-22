Дети узбекских мигрантов не спаслись из пожара в Корее из-за незнания языка

Большинство жильцов загоревшегося здания быстро его покинули, но дети выходцев из Узбекистана не знали корейский язык и не поняли криков соседей об опасности.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Во время пожара, в области Кёнсан-Намдо, в городе Кимхэ пострадали дети мигрантов из Узбекистана, сообщает корейское издание news.naver.com.

Пожар случился 20 октября примерно в 7:40 вечера в четырехэтажном жилом здании с однокомнатными квартирами. В одной из квартир на втором этаже жила семья выходцев из Узбекистана, состоящая из 7 человек: мужа с женой и их троих детей, а также сестры жены с сыном.

Возгорание случилось на автостоянке на первом этаже. В квартире находились только четверо детей. Большинство жильцов быстро покинули здание. Они кричали об опасности и призывали всех спасаться, но дети не знали корейского языка, поэтому не поняли, что происходит, и не успели убежать.

Мальчик четырех лет умер по дороге в больницу. Его 14-летняя сестра скончалась уже в медицинском учреждении. Еще два мальчика, 12 и 13 лет. сейчас находятся в критическом состоянии.