Девять человек погибли, еще пять пострадали в двух ДТП в Узбекистане

Двадцать второго октября на двух участках автомагистрали А-380 - в Автономной Республике Каракалпакстан и Джизакской области - в первой половине дня произошло два ДТП со смертельным исходом.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Девять человек погибли, еще пятеро получили различные травмы в двух ДТП, произошедших на международной автомагистрали А-380 Гузар - Бухара - Нукус - Бейнеу в Узбекистане.

Об этом сообщает МЧС республики.

По данным министерства, 22 октября на двух участках автомагистрали А-380 - в Автономной Республике Каракалпакстан и Джизакской области - в первой половине дня произошло два ДТП со смертельным исходом.

Утром на 680-м километре автодороги на территории Берунийского района Каракалпакстана столкнулись легковые автомобили Daewoo Nexia и Chevrolet Cobalt.

"В результате ДТП пять граждан погибли, еще пять получили телесные повреждения", - говорится в сообщении МЧС.

Пострадавшие доставлены в местную больницу.

Позже в этот же день на 333-м километре автотрассы А-380 на территории Жондорского района Джизакской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля Chevrolet Lacetti и грузовика Isuzu. В результате столкновения легковой автомобиль загорелся.

"В результате ДТП четыре пассажира погибли на месте", - сообщает министерство.

В данный момент ведутся следственные работы, выясняются причины, повлекшие за собой ДТП.