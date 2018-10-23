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Мертвый человек на асфальте

Девять человек погибли, еще пять пострадали в двух ДТП в Узбекистане

© Fotolia / Jan H. Andersen
Происшествия
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Двадцать второго октября на двух участках автомагистрали А-380 - в Автономной Республике Каракалпакстан и Джизакской области - в первой половине дня произошло два ДТП со смертельным исходом.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Девять человек погибли, еще пятеро получили различные травмы в двух ДТП, произошедших на международной автомагистрали А-380 Гузар - Бухара - Нукус - Бейнеу в Узбекистане.

Об этом сообщает МЧС республики.

Знак аварийной остановки
© Pixabay
Шесть человек, в том числе двое детей, стали жертвами ДТП в Узбекистане

По данным министерства, 22 октября на двух участках автомагистрали А-380 - в Автономной Республике Каракалпакстан и Джизакской области - в первой половине дня произошло два ДТП со смертельным исходом.

Утром на 680-м километре автодороги на территории Берунийского района Каракалпакстана столкнулись легковые автомобили Daewoo Nexia и Chevrolet Cobalt.

"В результате ДТП пять граждан погибли, еще пять получили телесные повреждения", - говорится в сообщении МЧС.

Пострадавшие доставлены в местную больницу.

Позже в этот же день на 333-м километре автотрассы А-380 на территории Жондорского района Джизакской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля Chevrolet Lacetti и грузовика Isuzu. В результате столкновения легковой автомобиль загорелся.

"В результате ДТП четыре пассажира погибли на месте", - сообщает министерство.

В данный момент ведутся следственные работы, выясняются причины, повлекшие за собой ДТП.




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