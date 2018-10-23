Узбекистанец хотел попасть в Кыргызстан по чужому паспорту

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. На контрольно-пропускном пункте "Достук - автодорожный" пограничники задержали гражданина Узбекистана с чужим паспортом.
При прохождении паспортного контроля мужчина предъявил паспорт на имя Ш.Н. 1972 года рождения.
Как пишет "Вечерний Бишкек" со ссылкой на погранслужбу Кыргызстана, пограничный наряд выявил несоответствие личности предъявителя фотографии в документе.
Узбекистанец признался, что пытался въехать в Кыргызстан по чужому паспорту.
Мужчина был передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.