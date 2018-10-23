В Таджикистане мужчина обокрал маленькую девочку

На встрече с секретарем Совета безопасности Узбекистана глава Беларуси отметил, что в отношениях между странами пройден такой путь, который не смогли пройти до этого за два десятилетия, он уточнил, что это стало возможным благодаря Шавкату Мирзиёеву.

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