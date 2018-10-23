В Таджикистане мужчина обокрал маленькую девочку

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Инцидент произошел 19 октября в городе Гиссаре (Таджикистан).
Как сообщает пресс-служба МВД республики, к правоохранителям обратилась 23-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестный мужчина среди бела дня обокрал ее трехлетнюю дочь.
"Примерно в 12:30 дня на улице Б.Гафурова мужчина, применив силу, вырвал из ушей девочки золотые сережки стоимостью 300 сомони и скрылся", - говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники милиции по подозрению в ограблении задержали 30-летнего местного жителя.
По факту ведется следствие.