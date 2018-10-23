Пьяный дебош: под Ташкентом мужчина из-за ссоры выбил окна и сжег дом

Сожительница узбекистанца пыталась сорвать шторы, чтобы потушить огонь, но в итоге получила ожоги и была госпитализирована.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. В городе Дустабад Куйичирчикского района Ташкентской области мужчина устроил пьяный дебош – поругался с сожительницей, разбил окна и сжег дом, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Женщина попыталась сорвать шторы, чтобы потушить огонь, но они упали на нее, что привело к ожогам. В итоге ее госпитализировали.

На место происшествия прибыли правоохранительные органы, ведется расследование.

Согласно статье 259 Уголовного кодекса Узбекистана, нарушение правил пожарной безопасности наказывается штрафом от 25 до 50 минимальных размеров заработной платы, лишением определенных прав до пяти лет или ограничением свободы от одного года до трех лет. Если нарушение повлекло смерть человека, то срок лишения свободы может увеличиться до пяти лет.