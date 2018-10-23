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Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана

Липовые знания: Генпрокуратура выявила учителей с поддельными дипломами

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Учителей начальной и средней школы Кашкадарьинской области удалось выявить после того, как на них указал их знакомый, который самолично изготовил для них поддельные документы в 1993 году.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. В Миришкорском районе Кашкадарьинской области к уголовной ответственности привлечены два преподавателя, работавшие в школах с поддельными дипломами.

"В ходе доследственной проверки было установлено, что граждане С.Г. и Б.А. предварительно зная, что их дипломы, выданные Ташкентским государственным педагогическим университетом имени Низами, являются поддельными, тем не менее работали учителями в школах", – отметили в Генпрокуратуре.

Гражданин С.Г. с 1993 года по 2018 год проработал учителем начальных классов в средней общеобразовательной школе №8, а гражданин Б.А. с 1997 года по 2018 год – учителем физкультуры в средней общеобразовательной школе №9.

Академик РАО, директор школы № 109 Евгений Ямбург
© Sputnik / Владимир Трефилов
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В ходе проверки было установлено, что поддельные дипломы гражданам С.Г. и Б.А. изготовил их знакомый, работавший учителем в одной из вышеназванных школ, пишет Podrobno.uz.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.




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