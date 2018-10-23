Липовые знания: Генпрокуратура выявила учителей с поддельными дипломами

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. В Миришкорском районе Кашкадарьинской области к уголовной ответственности привлечены два преподавателя, работавшие в школах с поддельными дипломами.
"В ходе доследственной проверки было установлено, что граждане С.Г. и Б.А. предварительно зная, что их дипломы, выданные Ташкентским государственным педагогическим университетом имени Низами, являются поддельными, тем не менее работали учителями в школах", – отметили в Генпрокуратуре.
Гражданин С.Г. с 1993 года по 2018 год проработал учителем начальных классов в средней общеобразовательной школе №8, а гражданин Б.А. с 1997 года по 2018 год – учителем физкультуры в средней общеобразовательной школе №9.
По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.