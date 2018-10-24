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В чем состоит главная проблема общественного транспорта в Ташкенте?
  • Моральное и физическое обветшание автопарка
    19.1% (58)
  • Неудобные маршруты и расписания
    27.6% (84)
  • Качество обслуживания (культура общения, безопасность)
    40.5% (123)
  • Проблемы есть, но налицо и позитивные изменения
    8.9% (27)
  • Меня все устраивает
    3.9% (12)
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