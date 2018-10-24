По данным Минздрава, владелец палатки уличного питания, в которой пострадавшие покупали хот-доги, вел деятельность незаконно, не имея регистрации. Будка не отвечала необходимым санитарным нормам.
В последнем слове Шерхан Байзенов просил не лишать его свободы. Педагог был признан виновным в разжигании межнациональной розни, и суд назначил ему наказание.
В Самарканде 26 человек попали в больницу, отравившись хот-догами, несколько пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Четырехлетнему мальчику стало плохо в самолете, пилот совершил вынужденную посадку в Оренбурге, но ребенка это не спасло.
Должностные лица и сотрудники фермерского хозяйства нашли способ получать деньги за хлопок, который они на самом деле не сдавали.
ДТП произошло утром, примерно в 8:10, недалеко от Мирабадского (Госпитального) базара. Были пострадавшие, в автобусе разбились стекла.