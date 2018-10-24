Стекло сыпалось, как снег: свидетели об аварии с рейсовым автобусом в Ташкенте

ДТП произошло утром, примерно в 8:10, недалеко от Мирабадского (Госпитального) базара. Были пострадавшие, в автобусе разбились стекла.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. В узбекской столице произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса.

Одна из очевидцев инцидента предоставила Sputnik Узбекистан фотографии с места событий.

Она рассказала, что ДТП произошло утром, примерно в 8:10, недалеко от Мирабадского (Госпитального) базара.

Фото предоставлено очевидцем события Авария с рейсовым автобусом в Ташкенте

По словам женщины, в аварии виноват водитель, который несся по шоссе, обгоняя другие автобусы.

© Sputnik / Евгений Биятов Руководство автобусных парков пересадят на общественный транспорт

"Он обогнал два автобуса... Были пострадавшие, но он с ними очень плохо обращался. Он даже не дал им воды попить", - написала она.

Пассажирка отметила, что в автобусе разбились стекла, и осколки посыпались на людей.

"Стекло сыпалось сверху, как снег", - пишет она.

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Отметим, что в последнее время вопрос с безопасностью на дорогах стоит в узбекской столице весьма остро. Несколько дней назад в Юнусабадском районе столицы автобус протаранил столб, а ранее сразу в нескольких автобусах произошло возгорание прямо во время движения.

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В компании "Тошшахартрансхизмат" отметили, что занимаются этим вопросом – все рейсовые автобусы проходят углубленный техосмотр, работы ведутся круглосуточно. После этого большинство машин вернут на линию.