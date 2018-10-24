Деньги есть, а хлопка нет: в Бухарской области раскрыли мошенническую схему

Должностные лица и сотрудники фермерского хозяйства нашли способ получать деньги за хлопок, который они на самом деле не сдавали.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Должностные лица фермерского хозяйства в Шафирканском районе Бухарской области получили деньги за хлопок, который на самом деле не сдали, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана.

Тракторист фермерского хозяйства по договоренности с должностными лицами искусственно увеличил тяжесть прицепа для перевозки хлопка, что позволило добавить к весу сданного "белого золота" 460 килограммов, стоимость которых была равна 1,6 млн сумов.

По той же схеме действовали и руководители хозяйства. Искусственно увеличив тяжесть прицепа, они якобы передали организации "Шофиркон пахта тозалаш" на 4236 килограммов больше хлопка, чем на самом деле. За это они получили дополнительно 21,4 миллиона сумов.

В отношении должностных лиц фермерского хозяйства и других граждан возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется следствие.