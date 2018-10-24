Таджикский малыш скончался во время полета из Москвы в Душанбе

Четырехлетнему мальчику стало плохо в самолете, пилот совершил вынужденную посадку в Оренбурге, но ребенка это не спасло.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. В самолете "Москва-Душанбе" скончался четырехлетний таджикский мальчик, сообщает Sputnik Таджикистан.

Лайнер вылетел из аэропорта Внуково в 22:00 23 октября, во время полета ребенку стало плохо. Пилот совершил экстренную посадку в Оренбурге, но малыша это не спасло.

Он летел вместе с дядей, который сейчас остается в Оренбурге, самолет прибыл в аэропорт Душанбе с небольшим опозданием.

Ранее в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге рейс из Северной столицы России в Душанбе задержали на 13,5 часа. Его перенесли с 11:30 21 октября на 01:00 22 октября.