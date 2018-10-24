Массовое отравление в Самарканде - что на этот раз?

В настоящее время все пострадавшие направлены в областную инфекционную больницу. Им оказывают медицинскую помощь. Сообщается, что некоторые из пациентов находятся в тяжелом состоянии.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. В Самарканде произошло массовое отравление хот-догами. Двадцать шесть человек были госпитализированы с подозрением на отравление, сообщает издание "Народное слово".

В настоящее время все пострадавшие направлены в областную инфекционную больницу. Им оказывают медицинскую помощь.

© Sputnik / Евгений Одиноков Еда в кафе и ресторанах признана опасной

Сообщается, что некоторые из пациентов находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, пациенты употребляли фастфуд в столовой быстрого питания возле колледжа туризма на массиве Сартепо.

В настоящее время проводится проверка. Случившееся находится на контроле у правоохранительных органов.

Отметим, что это не первый случай массового отравления в республике. Накануне стало известно, что 37 воспитанников детского сада в Ташкенте были госпитализированы в результате отравления, в начале октября в Карши порядка 90 человек попали на больничные койки после ужина на свадьбе в ресторане "Бахтли оила".

Еще раньше около 170 человек получили пищевое отравление во время свадебного ужина в Ромитанском районе Бухарской области Узбекистана.

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