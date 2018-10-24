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Медицинская сестра проверяет капельницу. Архивное фото

Минздрав уточнил количество и состояние отравившихся фаст-фудом в Самарканде

© Sputnik / Владимир Вяткин
Происшествия
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По данным Минздрава, владелец палатки уличного питания, в которой пострадавшие покупали хот-доги, вел деятельность незаконно, не имея регистрации. Будка не отвечала необходимым санитарным нормам.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана озвучило детали массового отравления в Самарканде.

По данным ведомства, в областную инфекционную больницу обратились 17 человек с жалобами на слабость, тошноту, рвоту, диарею и высокую температуру.

Хотдог
© AFP 2018 / BRENDAN SMIALOWSKI
Опасный перекус: десятки самаркандцев отравились фастфудом

"Среди них было трое детей, три женщины и 11 мужчин", - уточнили в пресс-службе министерства.

Удалось определить, что все граждане покупали хот-доги в палатке уличного питания, принадлежащей некоему Муродову, расположенной возле колледжа туризма на массиве Сартепо.

В фаст-фуде содержались хлеб, салат из моркови, огурцы, помидоры, вареное яйцо и колбаса, сосиски, кетчуп и приготовленный в домашних условиях майонез с яйцом и растительным маслом.

По данным Минздрава, Муродов вел деятельность незаконно, не имея регистрации. Будка по продаже хот-догов не отвечала необходимым санитарным нормам.

По данному инциденту заведено административное дело. На владельца Муродова наложен штраф и его деятельность прекращена.




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