Рихарда Соболева подозревали в преступлении на почве национализма, но присяжные заседатели единодушно проголосовали против наказания.
Правоохранительные органы задержали проживающего в Арнасайском районе гражданина, который перевел 14 миллионов сумов знакомому через соцсеть.
Предполагается, что работники колледжа могли изнасиловать 80% студенток, сейчас проходит опрос и осмотр девушек, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.
Учащиеся столичных колледжей напали на прохожего, он был госпитализирован, а виновников приговорили к трем годам ограничения свободы.
Сообщение в ГУВД столицы поступило утром 25 октября, пожар ликвидировали через 25 минут.
Суд Узбекистана приговорил жителя страны к девяти годам лишения свободы за попытку уехать воевать в Сирию на стороне террористов.
У задержанных обнаружили и изъяли полиэтиленовые пакеты, в которых были упакованы деньги.
Водитель Hyundai не уступил водителю "Лады", отчего последняя съехала в кювет. Пятеро пострадавших доставлены в больницу.