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В чем состоит главная проблема общественного транспорта в Ташкенте?
  • Моральное и физическое обветшание автопарка
    19.4% (73)
  • Неудобные маршруты и расписания
    28.2% (106)
  • Качество обслуживания (культура общения, безопасность)
    40.4% (152)
  • Проблемы есть, но налицо и позитивные изменения
    8.5% (32)
  • Меня все устраивает
    3.5% (13)
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