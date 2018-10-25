Узбекистанец пострадал в ДТП под Астраханью

Водитель Hyundai не уступил водителю "Лады", отчего последняя съехала в кювет. Пятеро пострадавших доставлены в больницу.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Пять человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе Р-22 "Каспий" в Астраханской области.

© Fotolia / Jan H. Andersen Девять человек погибли, еще пять пострадали в двух ДТП в Узбекистане

Среди пострадавших есть 45-летний пассажир из Узбекистана. Авария произошла в среду вечером на 1282-м километре трассы Тамбов - Волгоград - Астрахань. Все пострадавшие доставлены в больницу.

По данным полиции, водитель Hyundai Accent при повороте не уступил автомобилю "Лада Гранта" и столкнулся с ним. От удара "Лада" съехала в кювет, передает пресс-служба МВД.

"В результате ДТП предполагаемый виновник аварии и его пассажиры - мужчина 1980 года рождения и 25-летняя девушка - получили черепно-мозговые травмы и множественные ушибы", - сказал собеседник, уточнив, что они являются жителями Калмыкии.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту нарушения ПДД, повлекшего причинение вреда здоровью людей, полиция проводит административное расследование.