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Узбекистанец пострадал в ДТП под Астраханью

© Pixabay
Происшествия
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Водитель Hyundai не уступил водителю "Лады", отчего последняя съехала в кювет. Пятеро пострадавших доставлены в больницу.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Пять человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе Р-22 "Каспий" в Астраханской области.

Мертвый человек на асфальте
© Fotolia / Jan H. Andersen
Девять человек погибли, еще пять пострадали в двух ДТП в Узбекистане
Среди пострадавших есть 45-летний пассажир из Узбекистана. Авария произошла в среду вечером на 1282-м километре трассы Тамбов - Волгоград - Астрахань. Все пострадавшие доставлены в больницу.

По данным полиции, водитель Hyundai Accent при повороте не уступил автомобилю "Лада Гранта" и столкнулся с ним. От удара "Лада" съехала в кювет, передает пресс-служба МВД.

"В результате ДТП предполагаемый виновник аварии и его пассажиры - мужчина 1980 года рождения и 25-летняя девушка - получили черепно-мозговые травмы и множественные ушибы", - сказал собеседник, уточнив, что они являются жителями Калмыкии.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту нарушения ПДД, повлекшего причинение вреда здоровью людей, полиция проводит административное расследование.




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