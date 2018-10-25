Узбекистанец пострадал в ДТП под Астраханью

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Пять человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе Р-22 "Каспий" в Астраханской области.
По данным полиции, водитель Hyundai Accent при повороте не уступил автомобилю "Лада Гранта" и столкнулся с ним. От удара "Лада" съехала в кювет, передает пресс-служба МВД.
"В результате ДТП предполагаемый виновник аварии и его пассажиры - мужчина 1980 года рождения и 25-летняя девушка - получили черепно-мозговые травмы и множественные ушибы", - сказал собеседник, уточнив, что они являются жителями Калмыкии.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту нарушения ПДД, повлекшего причинение вреда здоровью людей, полиция проводит административное расследование.