18:43 25 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.76
  • EUR9470.71
  • USD8226.10
Поиск
Задержанная на таможне контрабанда

Узбекские пограничники предотвратили контрабанду крупной суммы в Кыргызстан

© Flickr/ Valsts ieņēmumu dienests
Происшествия
Получить короткую ссылку
176 0 0

У задержанных обнаружили и изъяли полиэтиленовые пакеты, в которых были упакованы деньги.

ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Пограничники Узбекистана пресекли попытку контрабанды 746 тысяч долларов в Кыргызстан, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пограничных войск Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана.

"В населенном пункте Гова Чустского района Узбекистана 24 октября при попытке незаконного перемещения через узбекско-кыргызcкую границу иностранной валюты задержаны двое граждан Узбекистана", - сообщил представитель погранвойск.

У задержанных обнаружили и изъяли полиэтиленовые пакеты, в которых были упакованы деньги.

Валюта
© Foto : NewsTeam
Спецслужбы пресекли попытку контрабанды 5,3 млн долларов в Кыргызстан
В соответствии с Уголовным кодексом республики, контрабанда наличной валюты наказывается лишением свободы сроком до восьми лет.

В последнее время правоохранительные органы Узбекистана регулярно сообщают о задержании крупных партий контрабанды иностранной валюты. В начале сентября сотрудники управления СНБ по Андижанской области задержали трех жителей одного из районов области, граничащих с Кыргызстаном. Подозреваемые пытались на автомобиле незаконно переправить в соседнюю страну 5,3 миллиона долларов.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Праворульные машины в транзитной зоне на армяно-грузинской границе
    Время пошло!

    Импортеры праворульных машин, устроившие акцию протеста на КПП "Баграташен", дали властям Армении три дня на решение проблемы.

  • Мужчина в пустом офисе
    Всех денег не заработаешь

    Большинство латвийцев по-прежнему убеждены, что честно разбогатеть в стране невозможно, показал соцопрос.

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, архивное фото
    "Оправданное" давление

    Премьер-министр Литвы одобрил заявление президента США Дональда Трампа о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Таджикско-афганская граница вдоль реки Памир.
Кишлаки, Памир, караваны и прекрасные виды на таджикско-афганской границе
Взбесившийся автомобиль
Восстание машин: взбесившийся автомобиль разрушает постройки
Каких витаминов не хватает россиянам
Каких витаминов не хватает осенью

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054