Узбекские пограничники предотвратили контрабанду крупной суммы в Кыргызстан

У задержанных обнаружили и изъяли полиэтиленовые пакеты, в которых были упакованы деньги.

ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Пограничники Узбекистана пресекли попытку контрабанды 746 тысяч долларов в Кыргызстан, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пограничных войск Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана.

"В населенном пункте Гова Чустского района Узбекистана 24 октября при попытке незаконного перемещения через узбекско-кыргызcкую границу иностранной валюты задержаны двое граждан Узбекистана", - сообщил представитель погранвойск.

У задержанных обнаружили и изъяли полиэтиленовые пакеты, в которых были упакованы деньги.

© Foto : NewsTeam Спецслужбы пресекли попытку контрабанды 5,3 млн долларов в Кыргызстан

В соответствии с Уголовным кодексом республики, контрабанда наличной валюты наказывается лишением свободы сроком до восьми лет.

В последнее время правоохранительные органы Узбекистана регулярно сообщают о задержании крупных партий контрабанды иностранной валюты. В начале сентября сотрудники управления СНБ по Андижанской области задержали трех жителей одного из районов области, граничащих с Кыргызстаном. Подозреваемые пытались на автомобиле незаконно переправить в соседнюю страну 5,3 миллиона долларов.