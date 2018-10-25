Узбекистанец приговорен к 9 годам тюрьмы за попытку стать террористом

Находясь на заработках в Петербурге, осужденный попал под влияние местной экстремистской ячейки и собирался поехать в Сирию для участия в террористических актах.

ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Наманганский областной суд по уголовным делам Узбекистана приговорил жителя страны Абдуллажона Тохирова к девяти годам лишения свободы за попытку выехать из России в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов.

"Суд приговорил Абдуллажона Тохирова к девяти годам тюремного заключения за пропаганду идей религиозно-экстремистских течений и попытку выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций", - сказал представитель правоохранительных органов РИА Новости.

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В ходе суда было установлено, что осужденный, находясь в Санкт-Петербурге на заработках, попал под влияние местной подпольной экстремистской ячейки, где стал распространять записи выступлений ее лидеров с призывами к джихаду.

"Правоохранительные органы России предотвратили его выезд в Сирию и передали по запросу узбекской стороне", - уточнил сотрудник правоохранительных органов.

Собеседник добавил, что правоохранительные органы в ходе следственных действий установили связь Тохирова с его соотечественниками, которые в настоящее время находятся в Сирии и регулярно присылают ему пропагандистские материалы.

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В Узбекистане судебные и правоохранительные органы регулярно сообщают о приговорах в отношении граждан, вербующих соотечественников в ряды террористических группировок, а также планирующих отправиться в Сирию для участия в боевых действиях.

В частности, в начале апреля Наманганский областной суд по уголовным делам Узбекистана приговорил восьмерых местных жителей за вербовку и участие в боевых действиях на стороне террористических группировок в Сирии на сроки от шести до 14 лет тюремного заключения.