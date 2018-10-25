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Пожар

В Ташкенте загорелся цех по производству пенопласта

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
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Сообщение в ГУВД столицы поступило утром 25 октября, пожар ликвидировали через 25 минут.

ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Двадцать пятого октября около 9:30 в цехе по производству сэндвич-панелей компании "Изопанель" в Бектемирском районе Ташкента вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

"Оперативными и слаженными действиями личного состава пожар был ликвидирован в 9:56 часов. В результате пожара частично сгорели оборудование цеха и хранившееся там сырье", - уточняется в сообщении.

Основная версия произошедшего – нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Правоохранительные органы предупредили руководителей предприятий и организаций о важности соблюдения правил и предосторожностях при проведении ремонтных и других работ.

На этой неделе в Ташкентской области в результате пьяного дебоша хозяина загорелся жилой дом, в результате пострадала его сожительница. Женщину госпитализировали с ожогами.

За нарушение правил пожарной безопасности в Узбекистане грозит штраф до 50 минимальных размеров заработной платы или ограничение свободы до трех лет.

Теги:
ГУВД Ташкента, Ташкент, Пожар



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