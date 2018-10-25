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Мужчина с ножом

Учащимся двух колледжей вынесли приговор за поножовщину

© kaluganews
Происшествия
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Учащиеся столичных колледжей напали на прохожего, он был госпитализирован, а виновников приговорили к трем годам ограничения свободы.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районном суде по уголовным делам вынесен приговор учащимся двух столичных колледжей, которые обвиняются в нанесении ножевых ранений мужчине в столичном Экопарке.

Как отмечается в репортаже телеканала Sevimli TV, учащиеся колледжа ударили ножом в разные части тела прохожего из-за возникшей ссоры, пишет UzNews.

В результате пострадавший, получив тяжкие телесные повреждения, был госпитализирован.

Приговором суда молодые люди были признаны виновными по статьям ч.2 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение), п. "е", "к" и ч.3 ст. 127 (вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение) УК Узбекистана. В результате применения статьи 57 им было назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы.




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