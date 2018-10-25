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Женщина обнимает ноги. Иллюстративное фото

Работников кокандского колледжа подозревают в изнасиловании учениц

CC0 / pixabay
Происшествия
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Предполагается, что работники колледжа могли изнасиловать 80% студенток, сейчас проходит опрос и осмотр девушек, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Работники Кокандского колледжа легкой промышленности подозреваются в изнасиловании нескольких студенток. 

Мужчина с ножом
© kaluganews
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Источник, пожелавший остаться неназванным, сказал, что в настоящее время по факту изнасилования студенток специализированного колледжа легкой промышленности возбуждено уголовное дело и ведется предварительное расследование.

Как удалось выяснить, в этом колледже учится несколько студенток с физическими и психологическими отклонениями. После того как забеременела 16-летняя студентка, городская прокуратура провела анонимный опрос, в результате которого открылись факты домогательств и сексуального насилия со стороны работников колледжа.

"С 15 по 20 октября текущего года прокуратура города провела финансовую, организационную и воспитательную проверку колледжа. Все сотрудники написали объяснительные. В настоящее время проводится осмотр студенток у гинеколога. Предполагается, что жертвами сексуального насилия могло стать около 80% из них", — сообщил ИА Turon24 представитель областных правоохранительных органов.

За дополнительной информацией корреспондент Turon24 обратился в областное управление среднего специального профессионального образования. Однако поднявший трубку Собиржон отказался комментировать произошедшее, сославшись на то, что он работает недавно.

Нож в руке
CC0 / pixabay
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Подозреваемые обвиняются по нескольким статьям УК РУ: "Изнасилование", "Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме", "Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет", "Злоупотребление властью или должностными полномочиями".

Директор колледжа обвиняется в хищении государственной собственности и злоупотреблении властью; водитель директора, охранник колледжа, лидер молодежи и психолог были арестованы по обвинению в сексуальных домогательствах.

Следует отметить, что подобный случай в мае текущего года произошел в детском доме № 1 города Маргилана.




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