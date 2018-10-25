Работников кокандского колледжа подозревают в изнасиловании учениц

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Работники Кокандского колледжа легкой промышленности подозреваются в изнасиловании нескольких студенток.
Как удалось выяснить, в этом колледже учится несколько студенток с физическими и психологическими отклонениями. После того как забеременела 16-летняя студентка, городская прокуратура провела анонимный опрос, в результате которого открылись факты домогательств и сексуального насилия со стороны работников колледжа.
"С 15 по 20 октября текущего года прокуратура города провела финансовую, организационную и воспитательную проверку колледжа. Все сотрудники написали объяснительные. В настоящее время проводится осмотр студенток у гинеколога. Предполагается, что жертвами сексуального насилия могло стать около 80% из них", — сообщил ИА Turon24 представитель областных правоохранительных органов.
За дополнительной информацией корреспондент Turon24 обратился в областное управление среднего специального профессионального образования. Однако поднявший трубку Собиржон отказался комментировать произошедшее, сославшись на то, что он работает недавно.
Директор колледжа обвиняется в хищении государственной собственности и злоупотреблении властью; водитель директора, охранник колледжа, лидер молодежи и психолог были арестованы по обвинению в сексуальных домогательствах.
Следует отметить, что подобный случай в мае текущего года произошел в детском доме № 1 города Маргилана.