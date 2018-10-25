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Хакер

Интернет-манипуляции: в Узбекистане хакер украл у женщины миллионы сумов

© Sputnik / Владимир Трефилов
Происшествия
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Правоохранительные органы задержали проживающего в Арнасайском районе гражданина, который перевел 14 миллионов сумов знакомому через соцсеть.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. В Арнасайском районе Джизакской области задержали хакера по подозрению в краже через интернет 14 миллионов сумов, сообщает пресс-служба МВД.

"21 октября в Арнасайском районе Джизакской области текущего года гражданка М.А. проживающая по улице Ш. Рашидова города Джизак обратилась в ОВД и заявила о том, что 17 октября этого года в её банковскую карточку были перечислены 14 миллионов сумов, и были украдены через интернет со стороны неизвестной личности", - говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, гражданин Ш.П. перевел деньги своему знакомому через соцсеть. Ведется расследование, возбуждено уголовное дело.

Согласно части 2 статьи 278 Уголовного кодекса Узбекистана о незаконном доступе к компьютерной информации, такие действия, в том числе по предварительному сговору группой лиц, наказываются штрафом от 100 до 300 минимальных размеров заработной платы.

Теги:
Интернет, Правоохранительные органы, Кибербезопасность



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