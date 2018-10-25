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Статуя Фемиды и юридическая литература на столе в зале судебных заседаний

В Москве суд присяжных оправдал обвиняемого по делу об убийстве узбека

© Sputnik / Игорь Зарембо
Происшествия
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Рихарда Соболева подозревали в преступлении на почве национализма, но присяжные заседатели единодушно проголосовали против наказания.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Присяжные заседатели в Мосгорсуде оправдали бывшего фигуранта "болотного дела" Рихарда Соболева, которого обвиняли в убийстве уроженца Узбекистана, сообщает РИА Новости.

Суд присяжных единодушно – 8 человек из 8 – проголосовал за оправдание мужчины, ранее его подозревали в преступлении на почве национализма.

После оглашения вердикта Соболева освободили из-под стражи в зале суда, при этом он не признал свою вину.

По версии следствия, подсудимый с соучастниками в 2014 году в московском районе Тушино напали на мигранта из Узбекистана и нанесли ему множественные ножевые ранения.

Соболев также проходил по "болотному делу". Его задержали по дороге на один из митингов на Болотной площади. Согласованное с властями в мае 2012 года шествие вылилось в беспорядки и столкновения с полицией, были задержаны более 400 демонстрантов.

Теги:
Убийство, Узбекистан, Мосгорсуд



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