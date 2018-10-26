СГБ задержала узбекистанцев, воевавших на стороне террористов в Сирии

Двое из задержанных прошли диверсионно-террористическую подготовку, один из них также являлся членом подпольной ячейки в Сурхандарьинской области Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана совместно с зарубежными спецслужбами задержала и этапировала в республику четырех граждан страны, подозреваемых в участии в ряде международных террористических организаций и в боевых действиях в Сирии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов Узбекистана.

"Сотрудниками СГБ совместно с зарубежными коллегами задержаны и возвращены в Узбекистан несколько наших соотечественников, являвшихся руководителями и ответственными лицами действующих в Сирии международных террористических организаций", - сказал собеседник агентства.

Он не назвал страны, где происходило задержание, сославшись на незавершенность оперативных мероприятий.

По его данным, двое из задержанных прошли диверсионно-террористическую подготовку, один из них также являлся членом подпольной ячейки в Сурхандарьинской области Узбекистана.

Еще один задержанный вступил в террористическую группировку в 2015 году и был ответственным за встречу новых членов в Турции и их переправку в Сирию.

По версии следствия, во время пребывания за границей все они использовали поддельные документы и представлялись уйгурами (прим. ред.: тюркский коренной народ Восточного Туркестана). В Сирию подозреваемые попали по каналам вербовки либо через Россию и Турцию, либо через Афганистан и Пакистан.

В настоящее время в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении этих лиц согласно соответствующим статьям УК Узбекистана, ведутся следственные действия.