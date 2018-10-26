В Астраханской области автомобиль ушел под воду: погиб узбекистанец

У автомобиля отказали тормоза, и он скатился в реку.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Машина съехала в реку Енотаевку в Астраханской области, погиб гражданин Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД РФ по региону.

По данным ведомства, житель села Восток 1994 года рождения ехал вместе с пассажиром - гражданином Узбекистана 1997 года рождения - в село Косика за питьевой водой.

"Сам парень занимается бахчевыми хозяйствами, иностранец у него работал. Подъезжая к берегу реки Енотаевки, попытался затормозить, но тормоза отказали. Заехал на паром и как ехал, прямо так ушел в реку. С учетом парома это примерно 20 метров от берега", - рассказали в УМВД.

Собеседник агентства добавил, что водитель покинул кабину, выплыл и потом вытащил из машины пассажира, но на берег его вынести не смог.

"Местный житель выжил, а иностранец утонул. В настоящее время работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по Енотаевскому району Астраханской области, сотрудники Госавтоинспекции, МЧС. Водолазы принимают меры по поднятию на поверхность тела утонувшего", - добавил собеседник.

УМВД по региону проводит проверку по факту происшествия.