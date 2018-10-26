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Автомобиль скорой медицинской помощи.

В Астраханской области автомобиль ушел под воду: погиб узбекистанец

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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У автомобиля отказали тормоза, и он скатился в реку.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Машина съехала в реку Енотаевку в Астраханской области, погиб гражданин Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД РФ по региону.

По данным ведомства, житель села Восток 1994 года рождения ехал вместе с пассажиром - гражданином Узбекистана 1997 года рождения - в село Косика за питьевой водой.

"Сам парень занимается бахчевыми хозяйствами, иностранец у него работал. Подъезжая к берегу реки Енотаевки, попытался затормозить, но тормоза отказали. Заехал на паром и как ехал, прямо так ушел в реку. С учетом парома это примерно 20 метров от берега", - рассказали в УМВД.

Знак аварийной остановки
© Pixabay
Узбекистанец пострадал в ДТП под Астраханью

Собеседник агентства добавил, что водитель покинул кабину, выплыл и потом вытащил из машины пассажира, но на берег его вынести не смог.

"Местный житель выжил, а иностранец утонул. В настоящее время работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по Енотаевскому району Астраханской области, сотрудники Госавтоинспекции, МЧС. Водолазы принимают меры по поднятию на поверхность тела утонувшего", - добавил собеседник.

УМВД по региону проводит проверку по факту происшествия.

Теги:
трагедия, Автомобили, ДТП, Астрахань, Астраханская область



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