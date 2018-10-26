Один узбекистанец выманил у другого 57 тысяч долларов

Житель села Киркеп вошел в доверие к уроженцу района Кушкупир и пообещал помочь поучаствовать в тендере.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. В Хорезмской области узбекистанец выманил у знакомого 57 тысяч долларов, сообщает пресс-служба МВД республики.

"25 октября с.г. по поступившим документам в ОВД Хонкийского района Хорезмской области, гражданин Ш.Б., проживающий в селе Киркёп в промежуток времени с 8 по 13 июля, обманным путем войдя в доверие к Ш.Ю., проживающего в районе Кушкупир, пообещав, что поможет участвовать в тендере, взял 57 тыс. 500 долларов США", - говорится на сайте правоохранительных органов.

В итоге подозреваемый не выполнил обещание, его задержали. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Согласно статье 165 Уголовного кодекса Узбекистана о вымогательстве, такие преступления наказываются ограничением или лишением свободы от трех до пяти лет. Если вымогательство совершено в крупном размере, то срок может увеличиться до 10-15 лет.