21:25 26 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.76
  • EUR9470.71
  • USD8226.10
Поиск
Доллары США

Один узбекистанец выманил у другого 57 тысяч долларов

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
Получить короткую ссылку
117 0 0

Житель села Киркеп вошел в доверие к уроженцу района Кушкупир и пообещал помочь поучаствовать в тендере.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. В Хорезмской области узбекистанец выманил у знакомого 57 тысяч долларов, сообщает пресс-служба МВД республики.

"25 октября с.г. по поступившим документам в ОВД Хонкийского района Хорезмской области, гражданин Ш.Б., проживающий в селе Киркёп в промежуток времени с 8 по 13 июля, обманным путем войдя в доверие к Ш.Ю., проживающего в районе Кушкупир, пообещав, что  поможет участвовать в тендере, взял 57 тыс. 500 долларов США", - говорится на сайте правоохранительных органов.

В итоге подозреваемый не выполнил обещание, его задержали. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Согласно статье 165 Уголовного кодекса Узбекистана о вымогательстве, такие преступления наказываются ограничением или лишением свободы от трех до пяти лет. Если вымогательство совершено в крупном размере, то срок может увеличиться до 10-15 лет.

Теги:
Правоохранительные органы, Узбекистан, доллары



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Корова, архивное фото
    В западне

    Корова и собака, провалившиеся в канализационные люки в Атырау, смогли выбраться только с помощью спасателей.

  • Гашиш. Архивное фото
    "Честная" сделка

    Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кыргызстана задержала парня, который хотел обменять 718 граммов гашиша на иномарку.

  • Телеведущая Светлана Устинова
    Год в любви

    Российская телеведущая рассказала о переменах, которые произошли в ее жизни, после того как она вышла замуж за таджика и приняла ислам.

  • Корова, архивное фото
    В западне

    Корова и собака, провалившиеся в канализационные люки в Атырау, смогли выбраться только с помощью спасателей.

  • Гашиш. Архивное фото
    "Честная" сделка

    Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кыргызстана задержала парня, который хотел обменять 718 граммов гашиша на иномарку.

  • Телеведущая Светлана Устинова
    Год в любви

    Российская телеведущая рассказала о переменах, которые произошли в ее жизни, после того как она вышла замуж за таджика и приняла ислам.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Народный артист РФ Николай Караченцов в роли светлейшего князя Александра Меньшикова в спектакле Шут Балакирев по пьесе российского драматурга Григория Горина.
Аллилуйя таланту: ушел из жизни Николай Караченцов
СПУТНИК_Умер знаменитый актер Николай Караченцов
Прощай, звезда "Ленкома"
Каких витаминов не хватает россиянам
Каких витаминов не хватает осенью

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054