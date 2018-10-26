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Очередное отравление: в Намангане шашлык привел к летальным исходам

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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В результате происшествия 21 октября в Чустском районе госпитализированы около 30 человек, шесть человек находятся в реанимации, еще двое скончались.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. В Чустском районе Наманганской области 21 октября произошло массовое отравление шашлыком, сообщает портал "Народное слово".

Все пострадавшие попробовали мясное блюдо в одной и той же столовой рядом с рынком и были госпитализированы.

Хотдог
© AFP 2018 / BRENDAN SMIALOWSKI
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Всего отравление получили около 30 человек, шесть человек находятся в реанимации, двое скончались.

По словам главного врача Чустского районного центра Санитарно-эпидемиологического надзора Зайлиддина Анаркулова, у пострадавших диагностировали кишечный иерсиниоз.

Ранее на этой неделе сообщалось о массовом отравлении в Самарканде – 26 человек были госпитализированы после того, как попробовали хот-доги в столовой быстрого питания возле колледжа туризма на массиве Сартепо. Некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Теги:
смерть, Отравление, Наманган



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