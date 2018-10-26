ФСИН опровергла данные о нападении в СИЗО узбекистанца на главу Серпухова

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла сообщения о нападении узбекистанца на арестованного главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна в СИЗО "Лефортово".
По данным ФСИН до рукоприкладства не дошло. Супруга чиновника ранее рассказала некоторым СМИ, что на него пытался напасть сокамерник из Узбекистана.
"Между обвиняемым Шестуном и содержащимся с ним в одной камере лицом после отбоя возник конфликт на бытовой почве, в результате которого завязалась словесная перепалка. В настоящее время указанные лица содержатся раздельно", - ссылается РИА Новости на сообщение ФСИН.
Информацию "о якобы возникшей между сокамерниками драке" в ведомстве назвали "не соответствующей действительности". В данный момент проходит проверка.