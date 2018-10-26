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Сотрудник правоохранительных органов

ФСИН опровергла данные о нападении в СИЗО узбекистанца на главу Серпухова

Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
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Адвокат арестованного главы Серпухова сообщил некоторым СМИ о нападении на его подзащитного в камере, по словам сотрудников ФСИН, до рукоприкладства не дошло.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла сообщения о нападении узбекистанца на арестованного главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна в СИЗО "Лефортово".

По данным ФСИН до рукоприкладства не дошло. Супруга чиновника ранее рассказала некоторым СМИ, что на него пытался напасть сокамерник из Узбекистана.

"Между обвиняемым Шестуном и содержащимся с ним в одной камере лицом после отбоя возник конфликт на бытовой почве, в результате которого завязалась словесная перепалка. В настоящее время указанные лица содержатся раздельно", - ссылается РИА Новости на сообщение ФСИН.

Чай и металлическая кружка с кипятильником (фото носит иллюстративный характер)
© Sputnik/Виктор Толочко
Драка из-за кипятильника: сокамерников развели по одиночкам
Со слов адвоката Андрея Гривцова 26-летний уроженец Узбекистана, профессиональный боец без правил, обвиняемый в терроризме напал на чиновника. Сосед кричал, что убьёт Шестуна и размахивал заострённой ложкой.

Информацию "о якобы возникшей между сокамерниками драке" в ведомстве назвали "не соответствующей действительности". В данный момент проходит проверка.




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