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Антитеррористические учения спецназа УФСБ и УМВД России

ФСБ остановила теракты в Москве и Подмосковье

© Sputnik / Игорь Зарембо
Происшествия
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Всего задержаны шесть человек, конфискованы стрелковое оружие с патронами, пачки денег и мобильные телефоны.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Сотрудники Федеральная служба безопасности задержали членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и Узбекистане - ред.), которые планировали теракты в Москве с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.

ФСБ совместно с МВД России и Росгвардией задержали шесть боевиков ИГ.  Всего задержаны шесть человек. У преступников конфискованы стрелковое оружие с патронами, пачки денег (российские рубли и доллары США), а также мобильные телефоны, передает пресс-служба ФСБ.

Ранее сообщалось, что руководство осуществлялось эмиссарами в Сирии - выходцами из Центрально-Азиатского региона.

Задержание преступника
© Pixabay
СГБ задержала узбекистанцев, воевавших на стороне террористов в Сирии
По данным ФСБ, задержанные планировали теракты в Москве с применением как огнестрельного оружия, так и самодельных взрывных устройств. Ресурсное обеспечение осуществлялось за счет целевых переводов из-за границы и посредством совершения тяжких преступлений.

Отмечается, что членами группы применялись повышенные меры конспирации. В ходе обысков было изъято автоматическое оружие, обнаружены средства коммуникации с отчетами о подготовке терактов, схема изготовления СВУ, а также деньги. В рамках возбужденного уголовного дела проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.




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