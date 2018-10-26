ФСБ остановила теракты в Москве и Подмосковье

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Сотрудники Федеральная служба безопасности задержали членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и Узбекистане - ред.), которые планировали теракты в Москве с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.
ФСБ совместно с МВД России и Росгвардией задержали шесть боевиков ИГ. Всего задержаны шесть человек. У преступников конфискованы стрелковое оружие с патронами, пачки денег (российские рубли и доллары США), а также мобильные телефоны, передает пресс-служба ФСБ.
Ранее сообщалось, что руководство осуществлялось эмиссарами в Сирии - выходцами из Центрально-Азиатского региона.
Отмечается, что членами группы применялись повышенные меры конспирации. В ходе обысков было изъято автоматическое оружие, обнаружены средства коммуникации с отчетами о подготовке терактов, схема изготовления СВУ, а также деньги. В рамках возбужденного уголовного дела проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.