Взял покататься: сотрудники ГУВД нашли авто беспечной узбекистанки

Жительница Сырдарьинской области на своем автомобиле Captiva приехала к подруге в Учтепинский район и оставила машину открытой, а по возвращении не обнаружила авто на месте.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента смогли оперативно найти и вернуть владелице угнанный автомобиль, сообщает пресс-служба.

Жительница Сырдарьинской области на своем автомобиле Captiva приехала к подруге в Учтепинский район. Машину, оснащенную кнопочным замком зажигания, девушка оставила открытой. Девушка вышла из дома подруги только около пяти утра и обнаружила, что авто на месте нет. Она немедленно позвонила по номеру 102.

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Сотрудники милиции объявили план "Перехват". Пропавшее авто оперативники обнаружили в Юнусабадском районе. Личность подозреваемого в угоне установили, благодаря оставленным в салоне и на двери машины отпечаткам пальцев.

Житель Юнусабадского района, которому 24 года, в ночь пропади авто возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. Возле соседнего дома увидел машину и из любопытства дернул ручку двери. Она легко поддалась, и мужчина решил "покататься по городу". Задержали подозреваемого в его собственной квартире.

ГУВД напоминает, что это не первый случай, когда оставленный в замке зажигания ключ или незапертая дверь автомобиля провоцируют угон. Сотрудники милиции советуют не составлять машины в неохраняемых местах, особенно в ночное время, а также перед уходом убеждаться, что все окна и двери автомобиля надежно закрыты, а в салоне не остались ценные вещи, которые могут привлечь внимание злоумышленников.