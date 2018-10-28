Взял покататься: сотрудники ГУВД нашли авто беспечной узбекистанки

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента смогли оперативно найти и вернуть владелице угнанный автомобиль, сообщает пресс-служба.
Жительница Сырдарьинской области на своем автомобиле Captiva приехала к подруге в Учтепинский район. Машину, оснащенную кнопочным замком зажигания, девушка оставила открытой. Девушка вышла из дома подруги только около пяти утра и обнаружила, что авто на месте нет. Она немедленно позвонила по номеру 102.
Житель Юнусабадского района, которому 24 года, в ночь пропади авто возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. Возле соседнего дома увидел машину и из любопытства дернул ручку двери. Она легко поддалась, и мужчина решил "покататься по городу". Задержали подозреваемого в его собственной квартире.
ГУВД напоминает, что это не первый случай, когда оставленный в замке зажигания ключ или незапертая дверь автомобиля провоцируют угон. Сотрудники милиции советуют не составлять машины в неохраняемых местах, особенно в ночное время, а также перед уходом убеждаться, что все окна и двери автомобиля надежно закрыты, а в салоне не остались ценные вещи, которые могут привлечь внимание злоумышленников.