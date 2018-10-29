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Автомобиль ГАИ

В Ташкенте Lacetti, уходя от преследования ДПС, врезался в бетономешалку

Sputnik
Происшествия
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Пассажир Lacetti скончался на месте, водитель с полученными травмами доставлен в больницу.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Ташкенте 29-летний водитель Lacetti столкнулся с бетономешалкой, пытаясь оторваться от преследовавших его сотрудников дорожно-патрульной службы. Об этом пишет пресс-служба ГУВД.

Авария произошла около двух часов ночи. За рулем автомобиля находился Журабек А., ранее лишенный прав за вождение в нетрезвом состоянии. Вместе с ним в Lacetti был 26-летний Шахбоз Х.

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Фото предоставлено очевидцем события
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Автомобиль ехал с превышением скорости, чем привлек внимание инспектора ДПС. Проигнорировав требование остановиться, Журабек попытался скрыться. Уходя от погони, на перекрестке улиц Алмазар и Ислама Каримова в Шайхантахурском районе водитель на большой скорости проехал на красный свет и столкнулся с автобетоносмесителем.

Пассажир Lacetti скончался на месте, водитель с полученными травмами доставлен в больницу. Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств") Уголовного кодекса.

Также назначена служебная проверка в отношении сотрудников ДПС, преследовавших автомобиль.

Теги:
ДТП, Ташкент, Узбекистан



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