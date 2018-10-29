В кубанском цирке львица чуть не оторвала голову трехлетней девочке - видео

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. В Краснодарском крае в селе Успенском во время представления цирка-шапито львица напала на трехлетнюю девочку.

На опубликованных в интернете кадрах видно, как хищник хватает за руку малышку, сидящую на первом ряду, вытаскивает ее к сцене и берет голову ребенка в пасть.

Зрители в ужасе начинают кричать, а дрессировщик безуспешно пытается оттащить животное. В этот момент на помощь прибегают другие сотрудники цирка.

Девочку доставили в реанимацию с рваными ранами лица. В ближайшее время ее собираются переводить на лечение в Краснодар. Сейчас состояние ребенка стабильное.

Дрессировщик Аскольд Запашный выстрелил в своего тигра во время выступления

По факту нападения львицы на девочку во время представления возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".