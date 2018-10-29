Грабеж и хулиганство: насколько сократилась преступность в Узбекистане

Судами за 9 месяцев 2018 года рассмотрено на 36,5% дел меньше, чем за этот же период 2017 года.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Верховный суд опубликовал итоги работы уголовных судов Узбекистана за 9 месяцев 2018 года.

Всего рассмотрено 28 730 дел в отношении 36 889 лиц, что на 36,5% дел меньше, чем за этот же период 2017 года, передает пресс-служба Верховного суда.

При этом 590 граждан были оправданы и реабилитированы, количество осужденных составило 27 193 человека. Из них в отношении 6696 граждан назначено наказание в виде лишения свободы, а в отношении 18 900 лиц назначены другие виды наказаний, еще чуть более полутора тысяч граждан осуждены условно.

Также 2449 граждан освобождены из под стражи в зале суда, еще 23 487 лиц освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, 7216 лицам назначенное наказание заменено на более мягкое.

По сравнению с прошлым годом сократились показатели судимости по таким видам преступлений, как умышленное убийство, изнасилование, разбой, грабеж, хищение путем присвоения или растраты, кража, получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве, хулиганство, угон транспортного средства, умышленное тяжкое и средней тяжести телесное повреждение и преступления, составляющие незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ.

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В результате примирения сторон 6914 граждан освобождены от уголовной ответственности.

При этом почти 46% дел были рассмотрены в ходе выездных судебных заседаний, что составляет 13 096 уголовных дел.

Кроме этого, Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Республики Узбекистан в надзорном порядке рассмотрено 917 дел в отношении 1191 лица. Отменены решения нижестоящих судов в отношении 655 лиц и изменены судебные решения в отношении 433 лиц.