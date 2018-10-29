Узбекистанца в Москве осудили по статье из "пакета Яровой"

Это дело стало первым в Москве, возбужденным по статье "Несообщение о преступлении", которая появилась в российском Уголовном кодексе после принятия "пакета Яровой", подписанного президентом 7 июля 2016 года.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Кузьминский районный суд Москвы вынес приговор по статье о недоносительстве, гражданина Узбекистана признали виновным по статье "Несообщение о преступлении".

Как установил суд, Носиржон Абдуразаков состоял в закрытом сообществе в Telegram и знал о готовящемся преступлении террористической направленности, но не сообщил об этом властям.

Абдуразакова приговорили к штрафу в 80 тысяч рублей.

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Это дело стало первым в Москве, возбужденным по статье "Несообщение о преступлении", которая появилась в российском Уголовном кодексе после принятия "пакета Яровой", подписанного президентом 7 июля 2016 года. Авторами закона выступили депутат Госдумы Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров.

По этой статье закон предусматривает штраф до ста тысяч рублей или принудительные работы на срок до года, либо лишение свободы на тот же срок. Лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о подготовке преступления его супругом или близким родственником.

Первый в России приговор по статье о недонесении из "пакета Яровой" вынесли в Астрахани в феврале 2017 года. Местного жителя Улугбека Гафурова признали виновным по статье "Несообщение о преступлении" и оштрафовали на 70 тысяч рублей.