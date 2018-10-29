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кулак, архивное фото

Еще одна пьяная драка: в Фергане мужчина избил знакомого до смерти

© sputnik Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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Мужчина скончался на месте, подозреваемого задержали, ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. В Фуркатском районе пьяный мужчина до смерти избил знакомого, сообщает пресс-служба МВД.

"Двадцать седьмого октября 2018 года гражданин Р.О., проживающий в Фуркатском районе Ферганской области, в ходе конфликта в пьяном состоянии со знакомым К.С. нанес телесные ранения кулаками и ногами в разные области тела К.С.", - говорится в сообщении.

Знакомый преступника упал в арык и скончался на месте происшествия. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

На прошлой неделе мужчина из-за пьяной ссоры выбил окна и сжег дом. Его сожительница пыталась потушить пожар и сорвать шторы, но в итоге получила сильные ожоги и была госпитализирована.

Согласно статье 104 Уголовного кодекса Узбекистана, умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы от восьми до 10 лет.

Теги:
Фергана, Драка, Правоохранительные органы



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